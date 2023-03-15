الزراعة: الامطار غطت الريات الثلاث وستحسن من انتاج الاسماك

2023/03/15 | 23:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بان الامطار الاخيرة غطت الريات “1،2،3”.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزعلي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان :”امطار هذا الموسم غطت احتياجات الوزارة للريات 1،2،3 وتم بالفعل تحقيق تلك الريات”.واضاف “الامطار التي تشهدها البلاد ستنعكس ايجابيا في المناطق الوسطى والجنوبية خصوصا بعد السنوات الجافة التي تعرضت لها البلاد والتي ادت الى تقلص الغطاء النباتي”.وتابع الخزعلي “اما الان فان نسب الاتربة في الجو ستقلص و يكون وتحسن نوعية المياه من خلال زيادة نسبتها وتحسين انتاج الثروة السمكية”.يشار الى ان العراق يتأثر بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط يتسبب بأمطار غزيرة وفرص لحدوث سيول.وتوقعت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، استمرار الحالة الجوية الممطرة حالياً في البلاد الى غد الخميس.

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