نائب: مشاريع الامن الغذائي “فضائية” ولا وجود لها على ارض الواقع

2023/03/15 | 23:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبراني ، الأربعاء، فشل الحكومة السابقة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية ، مشيرا إلى أن المواطن لم يلمس شيئا من قانون الأمن الغذائي.

وقال الدوبراني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن ” الهدف الأساس من تشريع القانون هو بناء طرق حديثة وجسور ومدارس ومستشفيات بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية.

واضاف ان ” المواطن لم يجد أي شيء ملموس على أرض الواقع بل النتائج كانت سلبية وشهدنا ارتفاع أسعار في جميع المواد الغذائية “.

وأشار إلى أن ” الحكومات السابقة فشلت في إدارة مؤسسات الدولة وتنفيذ برنامجها الحكومي بالشكل الصحيح، منوها الى ان الغموض يكتنف تنفيذ قانون الأمن الغذائي على ارض الواقع “.

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