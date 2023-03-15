خلال رفعة العلم غدا الخميس.. مدارس العراق تستعد لوقفة استذكار لـ

2023/03/15 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تحتفل مدارس العراق، في رفعة العلم، غداً الخميس، بذكرى مرور 100 عام على ذكرى ولادة رائدة الشعر الحر، الشاعرة العراقية الراحلة نازك الملائكة.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية، كريم السيد، في بيان تلقته (بغداد اليوم) :"غداً، ستقف مدارسنا في رفعة العلم لتستذكر إمرأة إستثنائية من تاريخ العراق المعاصر على المستوى الأدبي والثقافي عراقياً وعربياً وعالميّاً".

وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه أمس مديريات التربية الاحتفال بذكرى مرور 100 عام على ولادة الشاعرة الراحلة نازك الملائكة المؤسسة للشعر الحر في العراق.

ونازك صادق الملائكة (23 آب 1923- 20 حزيران 2007) شاعرة عراقية، ولدت في بغداد، ويعتقد الكثيرون أن الملائكة هي أول من كتبت الشعر الحر في عام 1947 ويعتبر البعض قصيدتها المسماة الكوليرا من أوائل الشعر الحر في الأدب العربي.

وقد بدات الملائكة في كتابة الشعر الحر في فترة زمنية مقاربة جداً للشاعر بدر شاكر السياب وزميلين لهما هما الشاعران شاذل طاقة وعبد الوهاب البياتي، وهؤلاء سجلوا في اللوائح بوصفهم رواد الشعر الحديث في العراق بعد صراع طويل دار بينهم حول بداية كتابة الشعر الحر أو الحديث.

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