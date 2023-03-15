2023/03/15 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف مسؤول حكومي، عن عدد المتاحف في البلاد، فيما كشفت خبيرة بالآثار عن الآثار العراقية التي لا زالت مفقودة ومسروقة بعد عام 2003.

وقال معاون مدير عام دائرة المتاحف العامة، عباس عبد، في تصريح صحفي :"يوجد مع المتحف العراقي 14 متحفاً موزعة بواقع متحف واحد في كل محافظة، المفتح منها 4 متاحف و10 متاحف تحت التأهيل".

وأضاف "بعض المتاحف سويت بالأرض مثل متحف تكريت، أما متحفي الديوانية والكوت فهي آيلة للسقوط".

بينما قالت خبيرة الآثار والتراث، فوزية المهدي، في تصريح صحفي :"وصل عدد تسجيل الآثار إلى أكثر من مليون قطعة أثرية ولازالت المواقع الأثرية تزخر بالاثار تحت الارض، وما تم احصاءه من آثار مسروقة سنة 2004 حوالي اكثر من 14 ألف قطعة اثرية، وماتم استرداده نحو 7 الاف قطعة اثرية".

يشار الى، أن أكثر من 100 الف قطعة أثرية يحتضنها المتحف العراقي في بغداد، بقاعاته الأربع والعشرين، وهناك أضعاف هذه الاعداد ما تزال مخزونة، فيما تسعى هيئة الآثار إلى افتتاح متاحف أخرى في المحافظات العراقية.

يشار إلى ان العراق تمكن عام 2021 من استعادة آلاف القطع الأثرية، بينها 17899 قطعة أعادتها الولايات المتحدة.

وأعلنت السلطات في كانون الأول من العام الماضي استرداد "لوح كلكامش" الذي يقدر عمره بـ3500 عام بمساعدة الولايات المتحدة.

يذكر ان المتحف الوطني العراقي في بغداد الذي تأسس عام 1926، أعاد فتح أبوابه لاستقبال الزوار من السياح والعراقيين بعد إغلاق استمر ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، والاضطرابات السياسية والأمنية.

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