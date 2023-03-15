مستشار حكومي: قانون النفط والغاز وصل لمراحل متقدمة

2023/03/15 | 23:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن وصول إعداد مسودة مشروع قانون النفط والغاز، الى "مراحل متقدمة".

وقال علاوي في تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، ان "مسودة مشروع قانون النفط والغاز ستذهب الى البرلمان، وهناك وفد فني يجتمع بين الحين والآخر ووصل الى مراحل متقدمة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان".

وأكد، ان "بوادر الاتفاق بين الجانبين تتجه نحو التعاون وبناء مسودة قانون قوية وفاعلة باتجاه استخدام أفضل للموارد المالية والنفطية في حقول اقليم كردستان وباقي الحقول في المحافظات العراقية".

وأضاف علاوي "ستظهر مسودة القانون في المراحل المقبلة/ سيتم اقرارها في المجلس الاعلى للطاقة، ثم تنتقل الى مجلس الوزراء لتدرج ضمن جدول أعماله، ومن ثم تحول الى البرلمان عبر لجنتي النفط والغاز والثروات الطبيعية والقانونية للتصويت عليه"، بعد حصوله على موافقة الحكومة.

يشار الى ان مفاوضات مكوكية تجري بين بغداد واقليم كردستان بشأن تشريع قانون "النفط والغاز"، المؤجل منذ عام 2005 بسبب الخلافات السياسية عليه.

وينص قانون "النفط والغاز"، في العراق، الذي يراوح مكانه في البرلمان منذ 2005 بسبب خلافات سياسية مع القوى الكردية، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون منوطة بشركة وطنية قابضة للنفط، يشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع، أي أن بغداد هي المسؤولة عن النفط الموجود في إقليم كردستان، وهو ما ترفضه أربيل، وتعتبر أنه إجراء يخالف الدستور.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق: "قطعنا شوطاً مهماً في تذليل العقبات بين بغداد وأربيل، وسننهي هذا العام تشريع قانون النفط والغاز".

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