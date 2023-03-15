واشنطن تستذكر حقوق المسلمين في اليوم العالمي الأول للإسلاموفوبيا

2023/03/15 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الاحتفال بـ "اليوم العالمي الأول لمكافحة الإسلاموفوبيا"، الأربعاء، أصدر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بياناً أكد فيه أنه "غالباً ما يواجه المسلمون في جميع أنحاء العالم التمييز والكراهية على أساس معتقداتهم الدينية".

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