رغم الجدل المستمر.. فادية صائب تتحدث بثقة عالية عن “علم الطاقة والشاكرات”

2023/03/16 | 00:18 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل – 964 فادية صائب توزي، تعرّف نفسها بالعازفة والكاتبة و”المعالجة بالطاقة والأحجار الكريمة” وفي رصيدها عدة مؤلفات حول هذا الحقل، من بينها “أوهام الماضي” و”مُنوّر”.ورغم أن جدلاً كبيراً مازال دائراً في الأوساط العلمية حول رصانة فكرة “علم الطاقة” و”الشاكرات”، إلا أن فادية توزي تتحدث بثقة كبيرة عن الأمر.واستضاف جناح شبكة 964 الكاتبة […]

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