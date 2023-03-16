2023/03/16 | 00:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 مارس، 2023 بغداد/المسلة: أدى الاتفاق بين السعودية وإيران الأسبوع الماضي لإعادة العلاقات إلى جعل...

ظهرت المقالة مهندس الاتفاق السعودي الإيراني..



من هو وانغ يي؟ أولاً على المسلة.

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