2023/03/16 | 00:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 مارس، 2023 بغداد/المسلة: استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء نظيره السوري بشار الأسد في...

ظهرت المقالة لقاء بين بوتين والأسد في موسكو للبحث في مصالحة بين أنقرة ودمشق أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاء بين بوتين والأسد في موسكو للبحث في مصالحة بين أنقرة ودمشق) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاء بين بوتين والأسد في موسكو للبحث في مصالحة بين أنقرة ودمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).