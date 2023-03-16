أمريكا توضح موقفها من وساطة الصين بين السعودية وإيران

2023/03/16 | 00:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن بلاده ترحب بـ"أي شيء يمكن أن يساعد في تقليل التوترات، وتجنب الصراع، وكبح تصرفات إيران الخطرة أو المزعزعة للاستقرار بأي شكل من الأشكال"، وذلك عندما سئل عن وساطة الصين بشأن الاتفاق بين السعودية وإيران من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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