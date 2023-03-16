أربعة قتلى بسقوط طائرة مروحية في دهوك

2023/03/16 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل أربعة أشخاص بسقوط طائرة مروحية في محافظة دهوك.

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