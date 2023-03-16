بعد تقليل عدد موظفيها.. مايكروسوفت

2023/03/16 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "ذا إنفورميشن"، الأربعاء، أن شركة مايكروسوفت بتخطط للإعلان عن تغيير جذري كبير.

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