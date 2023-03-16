حذر من حرب عالمية.. تصريح خطير من البنتاغون بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا

2023/03/16 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة “لتردّي” الاتصالات بين موسكو وواشنطن.كما رجح بيرغر تطور حوادث الطائرات بين البلدين إلى مواجهة مباشرة في ظل “اتصالات سيئة لمنع الحوادث العرضية” ولفت إلى أن هذا ما […]

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تصريح خطير من البنتاغون بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا أولاً على ايرث نيوز.

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