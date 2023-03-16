الأسد‭ ‬يتلقى‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬دعما‭ ‬للمصالحة‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬ويؤكد‭ ‬مساندته‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الحرب

2023/03/16 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرات‭ ‬في‭ ‬إدلب‭ ‬لمرور‭ ‬12‭ ‬سنة‭ ‬على‭ ‬إندلاع‭ ‬التمرد‭ ‬ضد‭ ‬دمشق موسكو‭- ‬ادلب‭ – ‬الزمان استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الأربعاء‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تكثيف‭ ‬الكرملين‭ ‬جهوده‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬بين‭ ‬أنقرة‭ ‬ودمشق‭ ‬ولتأكيد‭ ‬ثقلها‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬رغم‭ ‬العزلة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬بسبب‭ ‬غزوها‭ ‬لأوكرانيا‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تُخلط‭ […]

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