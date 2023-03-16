2023/03/16 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تظاهرات في إدلب لمرور 12 سنة على إندلاع التمرد ضد دمشق موسكو- ادلب – الزمان استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الرئيس السوري بشار الأسد في موسكو، في ظل تكثيف الكرملين جهوده لتحقيق مصالحة بين أنقرة ودمشق ولتأكيد ثقلها الدبلوماسي رغم العزلة الدبلوماسية التي تواجهها بسبب غزوها لأوكرانيا. وتأتي هذه الجهود في الوقت الذي تُخلط […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يتلقى في موسكو دعما للمصالحة مع تركيا ويؤكد مساندته بوتين في الحرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسد يتلقى في موسكو دعما للمصالحة مع تركيا ويؤكد مساندته بوتين في الحرب) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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