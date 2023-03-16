2023/03/16 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام أبرز نتائج الإضرابات الشديدة في أوربا، هو الضغوط النفسية والبيئية والاقتصادية والجمالية والسياحية التي تتركها أكوام النفايات حين تتكدس على مدى أسبوع من أي اضراب.
في باريس منذ أسابيع عديدة يتظاهر الفرنسيون، ودخلوا اضراباً نوعياً فاحت فيه روائح الأوساخ المرمية في الشوارع على شكل تلال متناثرة صغيرة وغطت نتانتها على سمعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدوير نفاياتنا..ونفاياتهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
في باريس منذ أسابيع عديدة يتظاهر الفرنسيون، ودخلوا اضراباً نوعياً فاحت فيه روائح الأوساخ المرمية في الشوارع على شكل تلال متناثرة صغيرة وغطت نتانتها على سمعة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدوير نفاياتنا..ونفاياتهم) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدوير نفاياتنا..ونفاياتهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).