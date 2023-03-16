تدوير‭ ‬نفاياتنا‭..‬ونفاياتهم

2023/03/16 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ أبرز‭ ‬نتائج‭ ‬الإضرابات‭ ‬الشديدة‭ ‬في‭ ‬أوربا،‭ ‬هو‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬والبيئية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والجمالية‭ ‬والسياحية‭ ‬التي‭ ‬تتركها‭ ‬أكوام‭ ‬النفايات‭ ‬حين‭ ‬تتكدس‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬اضراب‭.‬في‭ ‬باريس‭ ‬منذ‭ ‬أسابيع‭ ‬عديدة‭ ‬يتظاهر‭ ‬الفرنسيون،‭ ‬ودخلوا‭ ‬اضراباً‭ ‬نوعياً‭ ‬فاحت‭ ‬فيه‭ ‬روائح‭ ‬الأوساخ‭ ‬المرمية‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬تلال‭ ‬متناثرة‭ ‬صغيرة‭ ‬وغطت‭ ‬نتانتها‭ ‬على‭ ‬سمعة‭ […]

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