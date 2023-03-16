أول موقف أمريكي من وساطة الصين والسعودية تريد الاستثمار في إيران

2023/03/16 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض‭ – ‬الزمان‭- ‬اديس‭ ‬ابابا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬ في‭ ‬اول‭ ‬موقف‭ ‬علني‭ ‬لواشنطن‭ ‬من‭ ‬المصالحة‭ ‬الإيرانية‭ ‬السعودية،‭ ‬أثنى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬بشكل‭ ‬حذر‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬خصم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لوساطتها‭ ‬في‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والسعودية،‭ ‬قائلاً‭ ‬إنه‭ ‬قد‭ ‬يفيد‭ ‬المنطقة‭.‬‮ ‬ وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬لصحافيين‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬إثيوبيا‭ ‬‮«‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرنا،‭ ‬فإن‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬قد‭ […]

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