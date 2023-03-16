تصريح خطير من البنتاغون بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا

2023/03/16 | 01:06 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر قائد مشاة البحرية الأمريكية، الجنرال ديفيد بيرغر، بعد سقوط مسيّرة أمريكية قرب مياه روسيا في البحر الأسود من خطر اندلاع حرب عالمية، نتيجة لتردّي

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