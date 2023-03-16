2023/03/16 | 01:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Vcu2qvPEoao

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة العمل ترفض راتب الرعاية لفتاة من ذوي الهمم) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة العمل ترفض راتب الرعاية لفتاة من ذوي الهمم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).