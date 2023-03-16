محكمة برازيلية تأمر الرئيس السابق وزوجته بتسليم

2023/03/16 | 02:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة التدقيق الاتحادية في البرازيل، الأربعاء، بوجوب تسليم الرئيس البرازيلي السابق، جايير بولسونارو، مجموعة ثانية من المجوهرات التي حصل عليها من الحكومة السعودية في غضون خمسة أيام، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

ويأتي القرار بعد بضعة أيام من بدء الشرطة البرازيلية تحقيقا في محاولة جلب مجوهرات بقيمة ٣.٢ مليون دولار إلى البلاد بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى هدايا حصل عليها الرئيس السابق وزوجته، ميشيل، من العاهل السعودي.

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