ريال مدريد يجدد فوزه على ليفربول ويتأهل لربع نهائي الأبطال

2023/03/16 | 02:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، فريقه للفوز بنتيجة (1-0) خلال مواجهة ليفربول.وتواجه الفريقان مساء اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.ففي معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”، سجل بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.وبهذا الانتصار يتأكد عبور الميرنجي إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين.وكان ريال […]

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