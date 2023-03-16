رئيس إسرائيل عن أزمة

2023/03/16 | 02:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، عن مقترح للوصول لحل وسط بشأن أزمة إصلاح القضاء، بينما حذر من أن بلاده "على شفا حرب أهلية".

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