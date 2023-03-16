السياحة تصدر توجيهات للمطاعم وأصحاب محال بمناسبة شهر رمضان المبارك

2023/03/16 | 02:29 - المصدر: بغداد اوبزرفر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت هيئة السياحة، توجيهات إلى اصحاب المرافق السياحية خلال شهر رمضان المبارك.وقال مؤيد هيثم رسن مدير عام دائرة التفتيش والمتابعة بالهيئة في...

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