وكالة الطاقة الذرية تعلن فقدان 2.5 طن من اليورانيوم في ليبيا

2023/03/16 | 03:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لشبكة CNN، في رسالة بالبريد الإلكتروني، الأربعاء، أن "فقدان قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في ليبيا".

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