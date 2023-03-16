كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قبيل قمة كبيرة

2023/03/16 | 03:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية، الأربعاء، (يوم الخميس بالتوقيت المحلي) صاروخا باليستيا سقط في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وذلك قبل ساعات فقط من موعد توجه الرئيس الكوري الجنوبي إلى طوكيو لعقد قمة نادرة يُتوقع أن تتناول سبل مواجهة بيونغيانغ المسلحة نوويا.

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