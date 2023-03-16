أول تحديث منذ 40 عاما..

2023/03/16 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت ناسا، الأربعاء، عن بدلتها الفضائية الجديدة باسم "أرتيميس 3" في مركز هيوستن الفضائي، في أول تحديث للبدلة الفضائية منذ 40 عاما.

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