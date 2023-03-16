إيران تعلن ما ستبحثه مع السعودية خلال اجتماع

2023/03/16 | 06:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال علي رضا عنايتي مساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام للشؤون الشرق أوسطية بالوزارة، إن الاتفاق بشأن استئناف العلاقات بين طهران والرياض "سيمهد الأرضية المناسبة للتعاون بين البلدين، بما يصب في مسار التنمية داخل المنطقة".

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