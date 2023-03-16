2023/03/16 | 06:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، الأربعاء، أن قيمة شركة "بايت دانس" بلغت حوالي 220 مليار دولار مع دخول استثمار حديث بها من قبل شركة أبو ظبي للذكاء الاصطناعي "جي ٤٢" G42.

وهذا المبلغ، أوضحت الوكالة أنه أقل بكثير من التقييم الذي حددته الشركة الصينية، المالكة لمنصة "تيك توك"، عند 300 مليار دولار، وذلك عندما نفذت الشركة برنامج إعادة شراء الأسهم الأخير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("بلومبيرغ": شيخ إماراتي يشتري حصة في الشركة المالكة لـ"تيك توك") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("بلومبيرغ": شيخ إماراتي يشتري حصة في الشركة المالكة لـ"تيك توك") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).