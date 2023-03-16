بعد تصريحات

2023/03/16 | 07:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مايكل راتني الذي رشحه الرئيس الأمريكي، جو بايدن لشغل منصب سفير واشنطن في الرياض، وذلك في وقت دقيق يشوبه الكثير من التكهنات والتساؤلات عن طبيعة العلاقات بين البلدين بضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والتقارب السعودي الصيني.

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