تفاعل على تصريح تركي الفيصل عن إيران وإسرائيل.. ومغردون: يعبر عن المزاج السياسي غير الرسمي للسعودية

2023/03/16 | 07:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من مقابلة أجراها الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق وما قاله عن التقارب السعودي الإيراني.

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