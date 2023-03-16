الرافدين: يمكن استخدام الماستر كارد للسحب والايداع اثناء السفر

2023/03/16 | 08:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اكد مصرف الرافدين، الخميس، امكانية استخدام بطاقة الماستر كارد المصدرة اثناء السفر من حيث السحب والايداع لافتا على انها تحتوي على العديد من المميزات لحامليها.

وذكر المصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "بطاقة الماستر كارد المصدرة تحتوي على العديد من المميزات لحامليها من بينها استخدامها اثناء السفر من حيث السحب والايداع او في الترويج والتسوق الالكتروني عبر الانترنت والمواقع والمتاجر العالمية".

واضاف ان "البطاقة تتيح لصاحبها استخدامها محليا وعالمياً للتبضع عبر نقاط الشراء pos واجهزة ATM والشراء عبر الانترنت".

واشار الى ان "البطاقة يمكن تعبئة بالدينار العراقي للمسافرين والتبضع او السحب النقدي باستخدام عملة البلد المتواجد به اثناء السفر".

ودعا على "استخدام البطاقة للتبضع بدلا من السحب النقدي لتجنب دفع اي عمولات اضافية تضاف عبر اجهزة الصراف الالي خارج العراق".

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