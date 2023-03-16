الحكيم بذكرى فاجعة حلبجة: تحويلها الى محافظة جزء من رد القليل من الواجب

2023/03/16 | 08:45 - المصدر: بغداد اليوم

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فاجعة حلبجة الشهيدة أيقونة الوجع العراقي التي تمثل جرحا في وجدان شعب قدم التضحيات الجسام حتى انتزع حريته من مخالب ديكتاتورية قل نظيرها في العصر الحديث، وتتزامن ذكراها الخامسة والثلاثين مع تصويت مجلس الوزراء على قرار تحويلها إلى محافظة ليمثل هذا القرار جزءا من رد القليل من الواجب تجاه هذه المدينة المظلومة، كلّنا أمل بإنصافِها وإنصاف كل المدن التي ذاقت ويلات الدكتاتورية المقيتة .عمار الحكيم

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