الداعمون السعوديون

2023/03/16 | 09:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ساعات من إعلان البنك المركزي السويسري أنه مستعد لتقديم الدعم المالي لبنك كريدي سويس " Credit Suisse"، وافق البنك الضخم المحاصر على العرض، على أمل طمأنة المستثمرين بأن لديه السيولة اللازمة للبقاء على قدميه.

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