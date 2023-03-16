غازي عجيل الياور.. أول رئيس للعراق بعد الغزو الأميركي

2023/03/16 | 09:14 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غازي الياور رجل أعمال ووجه عشائري ولد عام 1958، وتسلم رئاسة العراق مؤقتا بعد الغزو الأميركي عام 2003، عرف بتمسكه بالزي العربي التقليدي، ومطالبته بسيادة فعلية للشعب أثناء رئاسته.

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