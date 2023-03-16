بعد أن رفض

2023/03/16 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف "كريدي سويس"، الخميس، أنه سيقترض نحو 54 مليار دولار من البنك المركزي السويسري لتعزيز مجموعته بعد انخفاض أسعار أسهمها.

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