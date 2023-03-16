الداخلية تعلن موعد إفتتاح مديريتي الكاظمية والكرادة لإصدار الجواز الإلكتروني

2023/03/16 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية الجوازات العامة التابعة لـوزارة الداخلية، اليوم الخميس، موعد إصدار الجواز الالكتروني من مديريتي الكاظمية والكرادة، فيما اشارت الى أن الاسبوع المقبل سيشهد افتتاح المديريتين.

وقال مدير شؤون الجوازات العميد ماجد عدنان في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته (بغداد اليوم) إن "المديرية وضعت جدولا زمنيا لافتتاح المديريات بعد اعادة تأهيلها وتحويلها لتكون مهيأة لإصدار الجواز الالكتروني".

واوضح، أن "المديرية اعدت خطة لتحويل جميع المديريات التي تصدر الجواز العادي إلى الإلكتروني".

وفيما يتعلق بالمواعيد التي تمنح لاستلام الجواز الإلكتروني، أشار الى أنَّه هناك "إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين لإصدار الجواز الالكتروني، وبالتالي فان هناك زخماً كبيراً في مواعيد الاستلام، وهذا الأمر متوقع مع بداية إطلاق المشروع لاسيما أنه يعد من المشاريع المهمة المدرجة ضمن برنامج الحكومة الإلكترونية".

وتابع أنَّ "المرحلة المقبلة ستشهد تلاشي مشكلة مواعيد الاستلام، لاسيما بعد فتح العديد من المديريات، مع وجود توجهات لفتح منافذ أخرى في المولات".

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