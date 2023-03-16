الرئيس رشيد: المزيد من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار الدمار

2023/03/16 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، أهمية بذل الجهود وتكثيفها لـ"تضميد الجراح" وإزالة آثار الدمار، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لمجزرة "حلبجة".

وقال رشيد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ذكرى مجزرة حلبجة أوكد تعاطفي مع ضحايا الظلم الكبير الذي وقع على أبناء المدينة، وليطمئن شهداء حلبجة، ولتلتئم كل الجراح، وسنبقى دائما أوفياء لتلك التضحيات الزكية، حيث نؤكد استعدادنا لتقديم المساعدة إلى مدينة حلبجة".

وأضاف أن " مجزرة حلبجة وقصفها بالأسلحة الكيميائية لقد تسببت في جراح خطيرة للإنسانية بأسرها، وقد نحتاج إلى وقت طويل حتی تلتئم تلك الجراح"، مهنئا "أبناء حلبجة بمناسبة إصدار الحكومة الاتحادية قرارا بتحویلها إلى محافظة".

ودعا رئيس الجمهورية، حكومة إقليم كردستان، وبرلمانها والأحزاب السياسية، إلى "توحيد الجهود لتنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة"، مشيرا الى ان "معالجة أوجه القصور في إدارة مدينة حلبجة من أجل جعل هذه المدينة نموذجية تقدما وتطورا ومكانة".

وتابع، أن "مأساة حلبجة واستذكارها تحثنا للمضي قدما نحو خدمة المدينة وأسر الضحايا من خلال بذل المزيد من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار الدمار".

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