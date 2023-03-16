الأسد: سألتقي باردوغان بهذا الشرط

2023/03/16 | 09:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اردوغان طلب لقاء ثلاثي يجمعهما ببوتين.

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