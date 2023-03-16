12 عملية للنزاهة في البصرة خلال يوم واحد

2023/03/16 | 09:42 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة قيام مُديريَّة تحقيق البصرة بتنفيذ (12) عمليَّة ضبطٍ، في عددٍ من دوائر المحافظة ضمن الحملة الميدانيَّة التفتيشيَّة التي تُنفِّذُها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين ومواد عرضة للتلف والاندثار، فضلاً عن رصد فقدان مئات الأطنان من المواد الغذائيَّة.دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بقيام فريق عمل […]

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