الصناعة : تجهز وزارة الكهرباء والقطـاع الخـاص بمُنتجـات القابلـوات الكهربائيـة ومقاطـع الألمنيـوم

2023/03/16 | 09:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الخميس، استمرار شركة اور العامة بتجهيـز وزارة الكهربـاء والقطـاع الخـاص بمُنتجـات القابلـوات الكهربائيـة ومقاطـع الألمنيـوم.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "شركة اور العامة احدى شركات وزارة الصناعة تستمر بتنفيذ الإلتزامات التعاقُدية مع شركات وزارة الكهرباء والقطاع الخاص لتجهيزها بمُنتجات القابلوات والأسلاك الكهربائية ومقاطع الألمنيـوم ".

وأفصـحَ مُعاون المُدير العام علـي حسـن علـي في البيان ، ان "الشركة العامة جهزت لتوزيع كهرباء الوسط بالقابلوات الكهربائية قياس ( ١ × ٩٥ ) ملم٢ بموجب العقد المُوقع بينَ الطرفين ، مؤكداً قُدرة الشركة على سد حاجة شركات ومُديريات وزارة الكهرباء العاملة بقطاعات الإنتاج والتوزيع والنقـل ".

فـي سياقٍ مُتصل أعلنَ مُعاون المُدير العام "إكمال تجهيز القطاع الخاص بمقاطع الألمنيوم وبكمية ( ٥ ) طن ، مُبيناً إمكانية الشركة للمُساهمة في سد حاجة الأسواق المحلية من مُنتجات الألمنيوم بمُواصفات أفضل من المُستورد ، مؤكداً بذات الوقت أنَّ مُنتجات الشركة تتميز بالمتانة والنوعية العالية وحائزة على أعلى شهادات الجودة العالمية مع الإلتزام بالتنفيذ حسب التوقيتات الزمنية المُحددة في العقود المُبرمـة ".

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