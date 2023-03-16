رئيس الجمهورية يوجه دعوة للقوى السياسية بذكرى مجزرة حلبجة

2023/03/16 | 09:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، دعوة للقوى السياسية بذكرى مجزرة حلبجة.

وقال رئيس الجمهورية، في بيان “في الذكرى (35) لمجزرة حلبجة الإجرامية أوكد تعاطفي مع ضحايا الظلم الكبير الذي وقع على أبناء المدينة”.

وأضاف رشيد: “ليطمئن شهداء حلبجة، ولتلتئم كل الجراح، وسنبقى دائما أوفياء لتلك التضحيات الزكية، حيث نؤكد استعدادنا لتقديم المساعدة إلى مدينة حلبجة الحبیبة”.

وتابع: “لقد تسببت مجزرة حلبجة وقصفها بالأسلحة الكيميائية في جراح خطيرة للإنسانية بأسرها، وقد نحتاج إلى وقت طويل حتی تلتئم تلك الجراح”.

وأردف قائلا: “بهذه المناسبة، أهنئ أبناء حلبجة بمناسبة إصدار الحكومة الاتحادية قرارا بتحویلها إلى محافظة”.

ودعا الرئيس، حكومة إقليم كردستان، وبرلمان الإقليم، والأحزاب السياسية إلى “توحيد الجهود لتنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة، ومعالجة أوجه القصور في إدارة مدينة حلبجة من أجل جعل هذه المدينة نموذجية تقدما وتطورا ومكانة”.

وبين أن “مأساة حلبجة واستذكارها تحثنا للمضي قدما نحو خدمة المدينة وأسر الضحايا من خلال بذل المزيد من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار الدمار”.

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