حزب بارزاني يتخوف من “معرقلات” امام تطبيق اتفاق بغداد واربيل

2023/03/16 | 10:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ابدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم اليوم الخميس، تخوفه من وجود معرقلات امام تطبيق اتفاق بغداد واربيل .وذكر كريم لوكالة ايرث نيوز ان “الضمانات بين المركز والاقليم متبادلة وعلى حكومة المركز الالتزام باتفاقها وعدم قطع حصة الاقليم من الموازنه مره اخرى باي شكل من الاشكال”.واضاف ان “وضع تصدير النفط […]

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