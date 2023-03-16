زلزالا بقوة 7.1 درجة يضرب نيوزيلندا

2023/03/16 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ضرب زلزال قوي صباح اليوم الخميس نيوزيلندا.وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا بقوة 7.1 درجة هزّ منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا على عمق 10 كيلومترات.فيما أفاد النظام الأميركي للتحذير من […]

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