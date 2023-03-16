2023/03/16 | 10:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، تقريراً مفصلاً لطقس العراق خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطارا خفيفة تبدأ من الغد وتستمر للأسبوع المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تقرير مفصّل بطقس العراق خلال الأيام المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير مفصّل بطقس العراق خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير مفصّل بطقس العراق خلال الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).