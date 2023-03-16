سلكت مسار السكة الحديدية بدل المنحدر.. قطار شحن يقضي على قطيع من الأيائل

2023/03/16 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع مشهد مقلق على سكة حديد "برلنغتون نورثرن سانتا في" في ولاية واشنطن بعد أن اصطدم قطار شحن بقطيع من الأيائل يوم الخميس.تسبب الحادث في مقتل القطيع بأكمله المكون من حوالي 26 من حيوانات الأيائل التي كانت في المنطقة.

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