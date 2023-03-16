مقتل جميع ركابها وليست تركية.. الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة في دهوك

2023/03/16 | 10:09 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشف جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الخميس، تفاصيل تحطم طائرة في محافظة دهوك، فيما أكد مقتل جميع ركاب الطائرة.

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