النزاهة تضبط موادا نفطية بقيمة 4.7 ملايين دولار متروكة منذ 6 سنوات في البصرة

2023/03/16 | 10:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، قيام مُديريَّة تحقيق البصرة بتنفيذ (12) عمليَّة ضبطٍ، في عددٍ من دوائر المحافظة ضمن الحملة الميدانيَّة التفتيشيَّة التي تُنفِّذُها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة، تمَّ خلالها ضبط مُتَّهمين ومواد عرضة للتلف والاندثار، فضلاً عن رصد فقدان مئات الأطنان من المواد الغذائيَّـة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "فريقا من مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط موادّ نفطيَّةٍ تبلغ قيمتها (4,780,000) ملايين دولارٍ، متروكة في مخيم شركة Samsung الكوريَّة في حقل غرب القرنة/2،"، مُوضحةً أنَّ "الشركة تنازلت عنها إلى شركة نفط البصرة بعد إكمال أعمالها في الحقل خلال العام 2017".

ولفتت إلى أنَّ "المواد متروكة منذ (6) سنوات في ساحةٍ غير مُسقَّفةٍ مُعرَّضة للتلف؛ بسبب الظروف الجويَّة ولم يتم إدخالها مخزنياً" مُشدِّدةً على أنه "تمَّ إشعار القسم التجاري في شركة نفط البصرة بعدم جواز التصرُّف بالمواد، إلا بموجب قرارٍ قضائيٍّ".

وأوضحت الدائرة إنَّه "بالانتقال إلى الشركة العامَّة لتجارة الحبوب / فرع البصرة رصد الفريق فقدان (694) طناً من مادة الرز التايلندي، وتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ أثبتت مُقصريَّة (3) مُوظَّفين، بيد أنَّه لم يتم تضمينهم مبلغ كميَّات الرز المفقودة، أمَّا في مُديريَّة زراعة البصرة فقد تمَّت ملاحظة فقدان (65) ساحبةً زراعيَّةً تمَّ تجهيزها من قبل المحافظة إلى المُديريَّة التي قامت بدورها بتسليمها إلى المُزارعين دون تقديم ضماناتٍ كافيةٍ، بل الاكتفاء بالتوقيع على تعهُّداتٍ خطيَّةٍ"، مشيرة الى أنَّه "بإجراء الجرد تبيَّن فقدان (65) ساحبةً توزَّعت بين شعب زراعة (القرنة، والزبير، وعز الدين سليم، والمدينة)".

وتابعت إنَّه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي الخصيب مُتلبِّساً بتسلُّم مبلغ رشوةٍ من أحد المُراجعين؛ لقاء تسليمه المُعاملة الواردة من هيئة التدقيق في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة"، مُشيرةً إلى "ضبط أوليَّات عقدٍ مُبرمٍ بين مُديريَّة الوقف الشيعي وأحد الأشخاص على عقارٍ بمساحة (3 دوانم و15 اولك) تمَّ التعاقد عليه والدخول إلى المُزايدة بصورةٍ غير قانونيَّةٍ؛ كون المزايد مُوظَّفاً حكومياً مُستمراً بالخدمة".

إضافةً إلى أنَّ "العقار تمَّ التعاقد عليه من قبل مُديريَّة الوقف السني أيضاً".



وفي جامعة البصرة، تمَّ "ضبط أوليَّات (19) تدريسياً في كليَّتي العلوم والتربية البدنيَّة والعلوم الرياضيَّة تمَّ استبعادهم وحرمانهم من التثبيت على الملاك الدائم، رغم مباشرتهم الفعليَّة في 1/10/2019، إذ إنَّ كتاب التكليف صدر بعد ذلك التاريخ، وفي كليَّة الفنون الجميلة في الجامعة ذاتها تمَّ كشف تلاعبٍ بدرجات الطلاب للأعوام (2018 ولغاية 2020)".



وفي مُستشفى القرنة".

رصد فريق المُديريَّة "استخدام تذاكر مُزوَّرةٍ في استشاريَّـة الأطفال، ووصولات الفحص الطبي للمُعيَّنين الجُدُد، وتمَّ ضبط الوصولات الأصليَّة للفحص الطبيِّ " السفاتج" للمُعيَّنين البالغ عددها (20) دفتراً من فئة (50) وصلاً لكلٍّ منها خلال المُدَّة بين (1-14/2/2023)، فضلاً عن ضبط أوليَّات شراء وتسليم أدوية، بعد ملاحظة وجود فرقٍ بين الأدوية المُجهَّزة لصيدليَّـة المستشفى والأدوية المصروفة".

ونوَّهت بـ "تنظيم محاضر أصوليَّة، وعرضها رفقة المُبرزات على قضاة التحقيق في المُحافظة؛ بغية اتخاذ الإجراءات المناسبة، وتحديد جهة المُقصريَّة وإصدار القرارات القضائيَّـة المناسبة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط موادا نفطية بقيمة 4.7 ملايين دولار متروكة منذ 6 سنوات في البصرة ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط موادا نفطية بقيمة 4.7 ملايين دولار متروكة منذ 6 سنوات في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).