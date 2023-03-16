طقس العراق.. أمطار خفيفة تبدأ من يوم غد الجمعة وتستمر للأسبوع المقبل

2023/03/16 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس للبلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار خفيفة في بعض المناطق تبدأ من يوم غد الجمعة وتستمر الى الاسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن الطقس "صحو مصحوب مع بعض الغيوم، وارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائم جزئي مع تساقط خفيف للأمطار، وفي المنطقة الجنوبية الطقس صحو أيضا مع ارتفاع في درجات الحرارة".

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