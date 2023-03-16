هيئة الاتصالات تدعو لاعتماد إستراتيجية متطورة بصناعة الاعلام

2023/03/16 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

دعا رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، علي المؤيد، اليوم الخميس، الى اعتماد إستراتيجية متطورة تناسب الاحترافية التي تشهدها صناعة الإعلام.

وقال المؤيد خلال كلمته في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "هناك أهمية لإيجاد إستراتيجيات إعلامية متطورة قادرة على معالجة القضايا التي تهم الدول العربية، كما أكد استعداد العراق لإستضافة الفعاليات الإعلامية الخاصة بخطر التغيرات المناخية"، مشددا على أن "تكون الإستراتيجية الإعلامية العربية تتناسب والاحترافية الكبيرة التي تشهدها صناعة الإعلام التي باتت تستخدم تقنيات متطورة لا تقتصر في التأثير على الرأي العام، بل وتوجيهه ايضاً".ودعا رئيس الهيئة إلى "ادخال منهج التربية الإعلامية الرقمية ضمن المناهج الدراسية المختلفة في الدول العربية والتي ستهم في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات التي فرضتها التطورات الرقمية الحديثة"، مؤكدا "استعداد العراق لاستضافة الفعاليات الإعلامية والأنشطة الثقافية الخاصة بالتوعية بخطر التغيرات المناخية وآثارها الكارثية".وأشاد المؤيد، بـ "الجهود التي بُذلت من قبل فريق الخبراء المعني بالتصدي لظاهرة الإرهاب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي بدورتها الحالية والتي ناقشت بنوداً تمخضت عنها توصيات مهمة"، مشيرا الى "تأثير التسويق الإعلامي العربي في تغطيته المميزة لبطولة الخليج العربي (25) في البصرة، والذي كان له الأثر الكبير في إنجاح البطولة وتغيير الصورة النمطية عن العراق وشعبه حيث برزت قدرة الإعلام على صناعة الرأي والتأثير في المجتمعات كافة".

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