2023/03/16 | 11:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلن وزير الاقتصاد والشؤون المالية في ايران، احسان خاندوزي ،الخميس، التبادل التجاري مع العراق ارتفع بنسبة 20 بالمائة خلال 11 شهرا الماضية.

وقال خاندوزي في بيان تلفته "الاقتصاد نيوز" ان "التبادل التجاري مع العراق ارتفع بنسبة 20 بالمائة خلال 11 شهرا الماضية، مؤملا تحقيق المزيد من ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين"، مؤكداعلى ان "وزارة الطرق الايرانية انجاز مشروع طريق شلمجة – البصرة الدولي، وفي المقابل اقدم الجانب العراقي على ادراج مبلغ ضمن ميزانية العام 2023 بهدف تمويل هذا المشروع".

واضاف ان "الاتفاق مع الجانب العراقي في زيارته الاخيرة لبغداد، حول ارساء صناعات مشتركة بأرباح عالية وبما يشمل الصناعات المعرفية والمنتجات المعرفية؛ حيث جرى تحديد الامكانات والفرص المتاحة لدى محافظات ميسان والبصرة وواسط الحدودية العراقية لاحتضان هكذا مشاريع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: التبادل التجاري مع العراق ارتفع بنسبة 20% خلال 11 شهر) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: التبادل التجاري مع العراق ارتفع بنسبة 20% خلال 11 شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).