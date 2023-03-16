رئيس الجمهورية يصل حلبجة

2023/03/16 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس الجمهورية، عبد الطيف رشيد، اليوم الخميس، مدينة حلبجة في إقليم كردستان.

وصباح اليوم، أكد رشيد، أهمية بذل الجهود وتكثيفها لـ"تضميد الجراح" وإزالة آثار الدمار، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لمجزرة "حلبجة".

وقال رئيس الجمهورية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في ذكرى مجزرة حلبجة أوكد تعاطفي مع ضحايا الظلم الكبير الذي وقع على أبناء المدينة، وليطمئن شهداء حلبجة، ولتلتئم كل الجراح، وسنبقى دائما أوفياء لتلك التضحيات الزكية، حيث نؤكد استعدادنا لتقديم المساعدة إلى مدينة حلبجة".

وأضاف أن "مجزرة حلبجة وقصفها بالأسلحة الكيميائية لقد تسببت في جراح خطيرة للإنسانية بأسرها، وقد نحتاج إلى وقت طويل حتی تلتئم تلك الجراح"، مهنئا "أبناء حلبجة بمناسبة إصدار الحكومة الاتحادية قرارا بتحویلها إلى محافظة".

ودعا رشيد، حكومة إقليم كردستان، وبرلمانها والأحزاب السياسية، إلى "توحيد الجهود لتنفيذ واستكمال الإجراءات القانونية لتصبح حلبجة محافظة"، مشيرا الى ان "معالجة أوجه القصور في إدارة مدينة حلبجة من أجل جعل هذه المدينة نموذجية تقدما وتطورا ومكانة".

وتابع، أن "مأساة حلبجة واستذكارها تحثنا للمضي قدما نحو خدمة المدينة وأسر الضحايا من خلال بذل المزيد من الجهود لتضميد الجراح وإزالة آثار الدمار".

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